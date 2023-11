O Brusque Basquete/KTO enfrenta a Ajab, de Jaraguá do Sul, às 19h desta sexta-feira, 17, no ginásio Galegão, pelas semifinais do Campeonato Catarinense. O final four, com semifinais, decisão de terceiro lugar e final, é sediado em Blumenau, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da Federação Catarinense de Basketball (FCB). Em caso de vitória, a equipe brusquense tentará conquistar o título diante do vencedor do jogo entre Apab Blumenau e Adiee/Avaí.

O auxiliar-técnico Gigante vem comandando a equipe à beira da quadra e segue na função para o final four. O ex-jogador da equipe afirma que o Brusque Basquete tem a missão de disputar o título em todas as competições que disputa, e que a preparação tem sido intensa.

“Temos uma semifinal contra Jaraguá, uma equipe qualificada e muito boa, mas faremos de tudo para sairmos vitoriosos. Nosso foco é chegar à final, buscar o título e depois também chegarmos fortes nos Jogos Abertos”, comenta, sobre a competição que será disputada de 29 de novembro a 9 de dezembro em Rio do Sul.

O Brusque Basquete terminou a primeira fase no terceiro lugar, com oito vitórias e quatro derrotas. As partidas que a equipe perdeu foram contra a Apab Blumenau e a Ajab. Diante da equipe de Jaraguá, os placares foram 80×86 na Arena Brusque e 78×63 no ginásio Arthur Müller.

Além da conquista esportiva, as equipes lutam pela premiação em dinheiro. O campeão recebe R$ 20 mil; o vice, R$ 15 mil. O terceiro colocado fica com R$ 10 mil, e o quarto lugar tem direito a R$ 5 mil.

O Brusque Basquete busca o seu quinto título de Campeonato Catarinense. O time foi campeão em 2001 e 2002, ainda sob a Sociedade Bandeirante; e depois em 2013 e 2016, já como Brusque Basquete.

Final four

Sexta-feira, 17/11

Semifinais

19h – Ajab x Brusque Basquete

20h45 – Apab Blumenau x Adiee/Avaí

Sábado, 18/11

11h – Decisão de terceiro lugar

17h – Final

