Defesa Civil divulga nova projeção de pico do rio Itajaí-Mirim para esta quinta-feira, em Brusque

Por volta das 17h desta quinta-feira, 16, a Defesa Civil de Brusque divulgou uma nova projeção para o pico do rio Itajaí-Mirim, que deve atingir 7,80 metros às 21:30 horas. No momento, o nível do Rio Itajaí-Mirim está em 4,04 metros.

A projeção mostra um aumento de 30 centímetros em relação ao pico do rio Itajaí-Mirim divulgado pela Defesa Civil às 15h, que era de 7,50 metros. Uma nova projeção será divulgada às 19h30.

Conforme as projeções atuais, algumas ruas podem ser afetadas. A Defesa Civil, recomenda à população algumas medidas, como, levantar móveis para evitar danos, soltar os animais, caso estejam presos e caso necessário o abrigo da arena multiuso está aberto para acolhimento.

