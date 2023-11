Com Isabel R. Almeida

A Academia de Dança SOMMA, de Brusque, participou da primeira edição do Itajaí em Dança 2023, que aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro. Durante o festival, o grupo SOMMA concorreu em quatro categorias e foi premiado em todas elas.

O Itajaí em Dança contou com aproximadamente 150 coreografias de grupos e academias de todo o sul do país. Na edição, o SOMMA garantiu o segundo lugar nas categorias Dança contemporânea Conjunto Adulto, com a coreografia ‘Reflexos Ao Vento’ coreografada por Betinho Ghislandi, Duo Contemporâneo Adulto, com a coreografia ‘Respira’, do coreógrafo: Betinho Ghislandi e as solistas Júlia Amparo de Souza e Luísa Barni, e Solo Jazz adulto, com a Coreografia ‘Minhas Angústias Por Trás Do Glamour’, da coreógrafa Raquel Andrade e solista Sofia Félix, e o terceiro lugar na categoria Danças Populares Conjunto Infantil.

O grupo também recebeu o Prêmio Especial para Melhor Duo do festival com a coreografia ‘Respira’. “É o reconhecimento do nosso trabalho. Nossas expectativas eram boas, mas sempre fica aquela dúvida, pois os jurados são muito criteriosos. Fomos surpreendidos pelas médias muito altas, acima de 9.0 e comentários incríveis por parte dos jurados pelos trabalhos de dança contemporânea e jazz”, conta Betinho Ghislandi, coreógrafo da Academia de Dança SOMMA.