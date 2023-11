Com Isabel R. Almeida

Na segunda-feira, 13, aconteceu a inauguração da Das Irmãs, loja de locação e fornecimento de artigos para festa, em Brusque. O evento contou com a presença de aproximadamente oitenta convidados e finger foods assinado pelo Espaço C Festas e Eventos.

Planejada há um ano, a Das Irmãs surgiu a partir da necessidade de aumentar a variedade de artigos para festa disponíveis para locação em Brusque. “Às vezes eu tinha a necessidade de fazer uma mesa diferente e de ter mais opções diferentes de copos, pratos e rechauds e com isso, comecei a pesquisar e chamei minha irmã (Elisa) para fazer parte do projeto”, explica Anna Luiza Cardoso, sócia e proprietária do serviço. Anna Luiza já tem longa estrada no segmento de eventos, e há mais de 10 anos trabalha no setor.

“O evento foi muito legal, pois convidamos pessoas que já caminham com a gente e pessoas que irão caminhar conosco nesse novo negócio, e gostamos de receber feedback sobre o nosso projeto”, finaliza Anna Luiza.