Defesa Civil registra cinco ocorrências relacionadas à chuva nesta quinta-feira, em Brusque

Devido às fortes chuvas que atingiram Brusque nesta quinta-feira, 16, a Defesa Civil registrou cinco ocorrências. De acordo com a previsão meteorológica, as chuvas devem continuar intensas até sábado, 16.

Segundo o agente da Defesa Civil, Edevilson Cugik, as ocorrências registradas foram relacionadas a quedas de muros e rompimento de tubulação nos bairros Limeira Baixa e Souza Cruz.

Nível do rio Itajaí-Mirim

No momento, o nível do rio Itajaí-Mirim está em 4,04 metros. Porém, a projeção da Defesa Civil para o pico do rio seja de 7,80 metros e aconteça às 21:30 horas.

