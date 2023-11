Com Isabel R. Almeida

Ana Patrícia Silva apresentou sua nova aposta ao mercado na quinta-feira, 8. A estilista que já esteve à frente de projetos na AMC Têxtil e na Dimmy, agora empreende na área de decoração com um sonho antigo, o Flora Decor, em Brusque. O evento que misturou decoração, moda e arte, contou com a presença de aproximadamente cem pessoas, e trilha sonora comandada pelo DJ Dado Szpoganicz.

Com uma visão integrada de decoração e moda, Ana Patrícia Silva, proprietária da Flora Decor, conta que busca aproximar esses dois universos. “A decoração e a moda estão ligadas no olhar, no mix de produtos, na curadoria de cada peça, nas cores a serem escolhidas. E esse é o slogan da Flora: moda, arte e sonhos, porque ela não é apenas uma loja, ela nasceu de um sonho, uma paixão. Pretendo não apenas vender objetos, mas quero também fazer parte da vida das pessoas, dos sonhos e do aconchego do lar”.

Confira nas fotos de Raquel Oliveira Day/Set Company quem esteve no evento: