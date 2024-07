A EQI Investimentos, que atua como corretora de investimentos desde julho de 2023, realizará a 10° edição da Money Week no próximo dia 2, em Balneário Camboriú. O evento de investimentos reunirá grandes especialistas, CEOs, gestores, economistas e empreendedores, que compartilharão suas experiências e conhecimentos para quem deseja aprender a investir de forma estratégica.

Nesta edição, a programação da Money Week conta com trinta palestras, divididas em três plenárias diferentes, que abordarão temas como o Plano Real, inteligência artificial, mercado financeiro, empreendedorismo, além da corrida eleitoral dos Estados Unidos e o cenário político nacional.

Ao todo, são mais de 40 palestrantes confirmados no evento, a EQI Investimentos já anunciou nomes como Andre Agassi, ex-campeão de tênis e número 1 do mundo; Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual; Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central; e Pedro Parente, ex-ministro do governo FHC e ex-presidente da Petrobras, hoje sócio-fundador da EB Capital.

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, também faz parte da programação e abordará a cidade como referência no turismo, mercado imobiliário e qualidade de vida, quesitos que atraem investidores de todo o mundo.

Com oito edições em São Paulo, esta é a segunda vez consecutiva que a Money Week terá sede em Balneário Camboriú. A edição deste ano contará com dois formatos: presencial e on-line, com transmissões das palestras e acesso aos conteúdos sobre empreendedorismo, decisões, crescimento pessoal e investimentos.

Em números, a Money Week já se consolida como um dos eventos mais importantes no calendário do mercado financeiro nacional. Em 2023, cerca de 1,8 mil pessoas participaram dos quatro dias de evento que contou com 20 estandes, 15 palestras e 40 convidados. Para 2024, a expectativa é de receber mais de 3,5 mil participantes, entre eles, CEOs, gestores, economistas e empreendedores.

O evento já recebeu grandes nomes como Roberto Justus, Dan Cockerell, Luis Stuhlberger, Sergio Moro, Ricardo Amorim, André Esteves, Mansueto Almeida, Gustavo Cerbasi, Luiz Barsi e Carol Paiffer.

“A Money Week é uma celebração do nosso crescimento e sucesso como empresa. Todos os anos, buscamos trazer conteúdos e insights à empresários e investidores com o propósito de transformar a vida das pessoas, criando uma relação de confiança e parceria com os nossos clientes. Por conta disso, nada mais justo do que reunir nomes de grande relevância para o mercado, onde poderão contar suas trajetórias de sucesso nos negócios”, comenta o CEO e fundador da EQI Investimentos, Juliano Custódio, que também estará presente no evento como palestrante.

Confira alguns dos palestrantes já anunciados na Money Week – 10ª Edição:

Andre Agassi, ex-Campeão de Tênis e número 1 do mundo

Roberto Sallouti, Ceo do BTG Pactual

Pedro Parente, Managing Partner da EB Capital

Gustavo Franco, sócio e sênior advisor da Rio Bravo Investimentos

Marcel Van Hattem, Deputado Federal

Professor Hoc, Cientista Político

Tio Ricco, Finfluencer

Fabricio Oliveira, Prefeito de Balneário Camboriú

Daniel Zukerman, apresentador da Jovem Pan

Rafael Zulu, ator e sócio-fundador do Grupo Tardezinha e Construtora Due

Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos

André Sá, ex-Tenista

Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset

Serviço

O que: 10ª edição da Money Week

Quando: 2 de agosto

Local: Expocentro Balneário Camboriú

Quanto: R$ 660 até R$ 1830

Ingressos no site Money Week