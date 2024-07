Motociclista fica ferido após cair de moto em Guabiruba

Na manhã desta quarta-feira, 24, por volta das 9h45, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito na rua Orlandina Romani Vicentini, localizada no bairro Guabiruba Sul. Na ocasião, um homem de 34 anos sofreu ferimentos leves após cair da motocicleta que conduzia.

Ao chegar no local, os socorristas constataram que se tratava de uma queda de moto. A vítima estava conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan vermelha e foi encontrado caído na lateral da via.

Ele estava consciente e orientado, porém apresentava um ferimento corto-contuso no crânio com hemorragia ativa, além de referir dor na região do colo femural esquerdo.

Os profissionais do serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) realizaram os primeiros socorros no local, imobilizando o motociclista para evitar agravação dos ferimentos. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro para avaliação e cuidados médicos.

Leia também:

1. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

2. Corra por Elas: treinão solidário para o evento reúne cerca de 300 pessoas em Brusque

3. Neve inesquecível: relembre o evento histórico de 2013 em Brusque e região

4. Eleições 2024: Podemos de Brusque define 16 candidatos a vereador; confira os nomes

5. Oi, Vivo e TIM sofrem multas milionárias por propaganda enganosa sobre 5G; entenda

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: