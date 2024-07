Homem é encaminhado ao hospital após ser agredido com barra de ferro no Cedro Alto, em Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 24, por volta das 13h40, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão na rua Otaviano Rosa, no bairro Cedro Alto, em Brusque. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um homem de 35 anos deitado na cama de sua residência. A vítima, consciente e orientada, relatou que havia sido agredida fisicamente com uma barra de ferro no dia anterior.

Durante o atendimento pré-hospitalar, os socorristas constataram que o homem apresentava sinais vitais estáveis, escoriações e uma suspeita de fratura na perna esquerda, na região do joelho.

Após os procedimentos de imobilização, a vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro de Azambuja para receber atendimento médico especializado. O estado de saúde do homem não sofreu alterações durante o transporte.

As autoridades locais estão investigando o caso para identificar e responsabilizar o autor da agressão.

