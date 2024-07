Destino de animais do zoológico do parque Beto Carrero é fiscalizado pelo MP-SC

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) instaurou uma notícia de fato para apurar a destinação dos animais retirados do parque Beto Carrero World em consequência do fechamento do zoológico. A fim de subsidiar a investigação, a Promotora de Justiça Daniela Carvalho Alencar enviou ofícios ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e à procuradora da empresa J.B. World Entretenimento S/A – Parque Beto Carrero World – solicitando esclarecimentos.

O ofício da 1ª Promotoria de Justiça solicita que, em dez dias, o órgão de defesa ambiental do estado preste informações sobre os animais remanescentes no zoológico do parque, bem como sobre as devidas autorizações para deslocamento e remoção.

A procuradora da empresa J.B. World Entretenimento S/A tem o mesmo prazo para informar ao MP-SC a relação dos animais que habitaram o zoológico nos últimos 12 meses, especificando os que já foram retirados e os que permanecem no local, o destino deles e as respectivas licenças do IMA para a operação.

“Chegou ao conhecimento do órgão ministerial que o zoológico do Parque Beto Carrero World está em iminência de fechamento, havendo necessidade de apurar acerca da destinação adequada dos animais, de forma a resguardar-lhes a necessária proteção e bem-estar, bem como sobre a devida autorização do órgão gestor de fauna do Estado de Santa Catarina (IMA)”, completa a Promotora de Justiça Daniela Carvalho Alencar.

O Ministério Público aguarda a resposta do IMA e do parque sobre o assunto. Para auxiliar na apuração da destinação dos animais do zoológico, a 1ª Promotoria de Justiça de Penha solicitou apoio ao Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais (GEDDA) do MP-SC.

Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais

O GEDDA contribui com suporte técnico e jurídico à atuação das Promotorias de Justiça e junto às entidades que atuam no setor. A intenção do grupo é intensificar ações em defesa de animais domésticos, silvestres, exóticos e da própria saúde pública.

Além disso, estimula o desenvolvimento de trabalhos de educação ambiental tanto da sociedade quanto das instituições, promovendo políticas públicas que garantam o direito dos animais.

Leia também:

1. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

2. Corra por Elas: treinão solidário para o evento reúne cerca de 300 pessoas em Brusque

3. Neve inesquecível: relembre o evento histórico de 2013 em Brusque e região

4. Eleições 2024: Podemos de Brusque define 16 candidatos a vereador; confira os nomes

5. Oi, Vivo e TIM sofrem multas milionárias por propaganda enganosa sobre 5G; entenda

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: