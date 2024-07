Homem cai de andaime e bate rosto contra piso de galpão no Centro de Brusque

Na tarde da terça-feira, 23, por volta das 15h30, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trabalho na rua Getúlio Vargas, no Centro de Brusque. No local, os socorristas encontraram um homem de 37 anos que havia sofrido uma queda de aproximadamente três metros de altura de um andaime.

Ao cair, o trabalhador bateu o rosto contra o piso do galpão, sendo encontrado deitado, consciente, porém confuso. O homem apresentava ferimentos na face e no crânio, além de sangramento nasal. Havia suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada em uma maca rígida e com um colar cervical, sendo então conduzida ao pronto socorro do Hospital Azambuja para receber cuidados médicos especializados.

As autoridades ainda não divulgaram mais detalhes sobre o estado de saúde do trabalhador ou as circunstâncias que levaram ao acidente.

