Morador de Blumenau suspeito de pichar “mate judeus” no muro de casas é investigado pela Polícia Civil

Um morador de Blumenau está sendo investigado pelos crimes de racismo e pichação ocorridos no município de Bombinhas, no Litoral Norte. O homem é suspeito de pichar muros de residência com a frase “mate judeus”. Após o ato, ele teria fugido para uma residência no bairro Garcia, em Blumenau.

Segundo a Polícia Civil, dois mandados de busca e apreensão foram realizados nesta quarta-feira, 24, em dois endereços identificados, um em Bombinhas e outro em Blumenau.

Na residência em Bombinhas foi localizada uma porta com pichações, a qual foi apreendida para perícia. Já em Blumenau, o suspeito foi localizado e com ele foram apreendidos telefone e um computador.

Crimes investigados

O acusado está sendo investigado pela prática de ao menos quatro crimes de racismo e o crime de pichação, previsto na lei de crimes ambientais. A investigação segue em andamento.

Na última sexta-feira, 19, os locais pichados pelo suspeito foram periciados pela Polícia Científica, que vai analisar principalmente a tinta usada e a caligrafia. A porta apreendida na casa dele servirá como material para comparação.

O inquérito será finalizado nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Sobre o caso

No começo da semana passada um homem foi flagrado por câmeras de segurança pichando “mate judeus” em diversos imóveis na praia de Morrinhos, em Bombinhas.

Os policiais identificaram o suspeito e descobriram o seu endereço na cidade. Apuraram ainda que naquela mesma madrugada ele havia fugido para cidade de Blumenau, sendo que foi levantando o endereço também naquele município no bairro Garcia.

