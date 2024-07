Mulher morre pisoteada por touro no Oeste catarinense

Uma mulher, de 53 anos, morreu após ser pisoteada por um touro. O caso ocorreu em Ouro, município localizado no Oeste catarinense, nesta terça-feira, 23.

De acordo com informações do portal g1, a mulher chegou a receber atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Vítima foi atacada por touro

Os bombeiros foram acionados para atender um caso de mulher ferida por um touro por volta de 10h10, no interior do município. A vítima chegou a ser levada em um carro ao hospital e foi encontrada e atendida na rua Presidente Kennedy.

A mulher estava inconsciente e sem batimentos cardíacos. Segundo os bombeiros, ela apresentava suspeitas de fratura no tórax, hemotórax, além de hemorragia interna no abdômen.

Ela chegou a ser conduzida pela ambulância ao Hospital Nossa Senhora das Dores, em Capinzal, mas no local foi constatada a morte da mulher.

O corpo de Eliana foi velado nesta quarta-feira, na Capela Mortuária de Zortéa e o sepultamento estava marcado para 15h.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.

Leia também:

1. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

2. Corra por Elas: treinão solidário para o evento reúne cerca de 300 pessoas em Brusque

3. Neve inesquecível: relembre o evento histórico de 2013 em Brusque e região

4. Eleições 2024: Podemos de Brusque define 16 candidatos a vereador; confira os nomes

5. Oi, Vivo e TIM sofrem multas milionárias por propaganda enganosa sobre 5G; entenda

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: