Esta edição destaca uma impressionante plantação de cebolas, cuja protagonista é Jupira Gums, uma residente do bairro Lajeado Baixo, em Guabiruba.

Carinhosamente conhecida como dona Chica por seus amigos mais próximos, ela é a personificação do sucesso agrícola naquela comunidade.

Desde a infância, Jupira tem vivenciado sua vida no campo, participando ativamente das atividades agrícolas de seus pais na roça.

Essa experiência, enraizada desde os primeiros anos, moldou seu percurso e continua a ser uma influência significativa em sua trajetória.

Sua plantação de cebolas

Ao longo dos tempos, ela tem se destacado pela sua plantação de cebolas, inicialmente destinada ao consumo próprio, mas agora alcançando uma escala notável.

Nesta safra de 2023, Jupira ousou plantar três mil pés de cebolas, resultando em uma colheita estimada entre 500 e 600kg.

Generosidade em Guabiruba

Diante dessa abundância, a generosidade dela se manifesta ao compartilhar parte significativa da produção com vizinhos e amigos próximos, beneficiando a comunidade.

Vale ressaltar que Valdocir Aguiar, amigo da família e vizinho, contribui ativamente nos trabalhos relacionados à horta de maneira geral.

Isso porque a diversidade dos cultivos de dona Chica vai além das cebolas, abrangendo feijão, alface, abóbora, cenouras, e várias outras espécies desenvolvidas em sua propriedade.

Cultivo do café

Surpreendentemente, sua paixão pela autossuficiência culmina na plantação e colheita de café, um processo cuidadoso realizado manualmente em sua própria casa.

Jupira expressa seu apreço pelo que faz: “Gosto muito de tudo o que faço. Estes três mil pés de cebola foram um prêmio para mim. Jamais imaginei colher cebolas tão viçosas como este ano”, destaca ela.

A história de dona Chica é uma inspiradora evidência de que o amor pelo que se faz resulta inevitavelmente em algo positivo. Parabenizamos Jupira por sua dedicação em todas as suas empreitadas.

Conforme o conhecido ditado popular sugere, “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Assim, iniciaremos nossa apresentação com um belo vídeo, seguido por uma galeria de fotos que, de forma objetiva, englobam toda a narrativa anteriormente compartilhada.

Jupira Gums, destacada como protagonista, exibe então sua notável produção de cebolas, proporcionando uma visão envolvente e visualmente rica dessa história.

