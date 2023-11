O calor registrado neste domingo, 12, ultrapassou os 37°C em Brusque, levando as pessoas a buscar locais adequados para se refrescar.

Cachoeiras, riachos e outros cenários que contribuíam para aliviar a sensação de abafamento foram então procurados por muitos em busca de alívio.

Mesmo os habituais exercícios e atividades ao ar livre em geral diários foram limitados à primeira parte da manhã.

Conforme o sol se intensificava e as horas avançavam, tornava-se impossível resistir ao calor escaldante que gradualmente dominava toda a cidade.

Calor bate 37ºC em Brusque

Agora, abordaremos as leituras apresentadas pelos termômetros, que exibiram temperaturas superiores a 35°C em Brusque neste domingo, atingindo um pico de 37,3°C.

Este valor máximo foi registrado por volta das 14h45 no bairro Souza Cruz. Em outros pontos monitorados da cidade, os índices extremos apresentaram uma oscilação entre 35°C e 36°C no município.

O calor na região

Não foram apenas os residentes de Brusque que experimentaram os efeitos do calor característico do verão. Moradores de outras cidades do Vale do Itajaí-Mirim enfrentaram um aumento ainda mais expressivo nas temperaturas.

Destaca-se, nesse aspecto, a cidade de Vida Ramos, no bairro Centro, onde as temperaturas atingiram 38,4°C, estabelecendo o índice mais elevado em toda a região.

Outro local digno de nota é Presidente Nereu, que então registrou um pico de 38,0ºC no Centro da cidade.

Em Botuverá, a temperatura máxima atingiu 37,6°C na localidade de Ourinhos enquanto que em Guabiruba, o pico ficou em 36,8ºC no bairro Aimoré.

Números gerais do calor

Nesta seção, vamos destacar os números de calor registrados pela rede Groh Estações em cada um dos equipamentos instalados por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Como mencionado anteriormente, Vidal Ramos registrou a temperatura mais alta nesta relação. Acompanhe o levantamento completo na tabela abaixo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

O calor em fotos após anúncios

Antes de avançarmos com a pauta do dia, que aborda o intenso aquecimento em Brusque e inclui uma galeria de fotos ilustrando essa situação, queremos fazer uma breve pausa para expressar nossa gratidão aos nossos valorosos anunciantes.

São eles que oferecem suporte e acreditam neste trabalho, permitindo a veiculação diária de pautas livres de futilidades e com alto padrão editorial.

Este espaço é dedicado a eles, e convidamos você, estimado leitor, a então explorar mais sobre cada patrocinador e os produtos e serviços que oferecem.

Clicando nos banners abaixo, você não só terá a oportunidade de conhecer mais sobre as ofertas disponíveis, mas também estará contribuindo diretamente com o este trabalho.

Após esta breve introdução, acompanhe informações complementares, enriquecidas por imagens impressionantes, que capturam o domingo de intenso calor em Brusque.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Confira as relíquias do 20º Mercado de Pulgas de Brusque

2. Chuvas frequentes à vista em SC depois do calor; Brusque na rota

3. GALERIA – Sábado Fácil atrai famílias ao Centro de Brusque

O domingo dos brusquenses em fotos

Encerramos esta edição apresentando as imagens que marcaram este domingo de intenso calor em Brusque.

As fotografias capturam de maneira objetiva todo o aquecimento que dominou a cidade, sob um céu sem a presença de nuvens.

Confira a estupenda galeria de fotos que preparamos para o desfecho deste artigo.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK