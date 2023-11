Carros colidem em Bateas na SC-108, em Brusque

No início da tarde deste domingo, 12, por volta das 13h, três veículos se envolveram em um acidente no km 116 da rodovia SC-108, no Bairro Bateas, em Brusque. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que foi acionada até o local,os carros envolvidos no acidente eram: um Ford/ Focus, com placa do município de Brusque/SC, conduzido por um homem, de 30 anos, um Fiat/Pálio, com placa do município de Brusque/SC, conduzido por outro homem, de 73 anos, e o carro modelo Honda, com placa do município de Guabiruba/SC, o qual era dirigido por outro homem, de 46 anos.

Ainda de acordo com a PMRv, o condutor do Ford/Focus parou na pista de rolamento, porém e o motorista do Fiat/Pálio, que vinha logo atrás, não percebeu a ação do carro da frente e tentou desviar do Focus, mas colidiu frontalmente com o veículo Honda, que vinha no sentido contrário.

Um Boletim de Ocorrência de Trânsito foi registrado. Os motoristas dos três veículos passaram pelo teste do Etilômetro, mas os resultados foram negativos. Assim, os automóveis foram liberados para os condutores.

Veja agora mesmo!

Paixão de Oktoberfest: após 22 anos, blumenauense conta como encontrou alemão que conheceu na festa: