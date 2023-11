As informações mais recentes divulgadas por especialistas em meteorologia indicam a iminência de uma nova onda de chuvas frequentes para o Sul do país, com previsão de impacto em Santa Catarina, incluindo a região de Brusque.

Antes da chegada dessas condições adversas, no entanto, espera-se que o calor domine este domingo, 12, especialmente nos municípios situados no Vale de Itajaí.

Os moradores de Brusque, em particular, podem até sentir na pele temperaturas atingindo picos de 34 a 35ºC ou até superiores a isso.

Com o objetivo de fornecer informações precisas sobre a síntese apresentada anteriormente, consultamos o renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Ele gentilmente compartilhou seus conhecimentos em uma conversa exclusiva, cujos detalhes podem então ser conferidos no boletim disponibilizado imediatamente após a foto.

Após esta breve introdução, o artigo então prossegue com informações precisas e complementares, sempre enriquecidas por belas imagens.

Antes das chuvas, o calor

*Boletim: Climaterra >>

Iniciando este boletim, vamos analisar as condições climáticas previstas para este domingo em Brusque e em toda a região. É imprescindível destacar o calor que afetará não apenas o município, mas todas as cidades do Vale do Itajaí.

Algumas delas podem experimentar temperaturas extremas, ultrapassando, pois, os 35 a 36°C.

Diante desse aquecimento expressivo, é notório que o sol apareça e até predomine, intensificando ainda mais o aumento das temperaturas.

Entretanto, à medida que a tarde avança, a nebulosidade tende a aumentar, e todo esse calor pode servir como combustível para a formação de núcleos de trovoadas de verão.

Vale ressaltar que essas instabilidades são isoladas, ou seja, é possível que ocorram pancadas de chuva em uma área específica e nada em outra próxima.

Mesmo assim, é aconselhável ficar atento, pois pode haver episódios localizados mais intensos.

A recomendação é que, se você pretende realizar alguma atividade ao ar livre, tome precauções e proteja-se contra os raios solares.

Chuvas frequentes à vista

Ao examinarmos a perspectiva para a próxima semana, os simuladores meteorológicos apontam para um período de chuvas frequentes entre a terça-feira e a sexta-feira.

Durante esses três a quatro dias, a região de Brusque pode enfrentar volumes de precipitação mais expressivos. Portanto, é importante ficar atento a essa condição.

Neste período, a expectativa é de que o calor diminua devido à maior presença de nuvens e à redução da exposição solar. No entanto, o ar abafado ainda persistirá.

Antes desse cenário, na segunda-feira, ainda podemos esperar um aumento maior nas temperaturas. Assim como neste domingo, trovoadas devem ocorrer em áreas isoladas.

Projeção de chuvas em observação

Gostaria de ressaltar que esta projeção é baseada nos dados atuais dos modelos meteorológicos e está sujeita a alterações a cada nova atualização.

Essas simulações podem tanto aumentar quanto manter ou diminuir a incidência de chuvas. Portanto, continuaremos monitorando de perto qualquer mudança nas condições climáticas.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, mantemos nosso foco nas informações relacionadas ao tempo. Nesta seção, vamos destacar o monitoramento observado durante a madrugada passada na região de Brusque.

A tabela apresentada abaixo traz o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local descrito em anexo (em vermelho).

É importante ressaltar que alguns locais tiveram chuvas leves durante o período observado (em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores.

As fotos ilustram o amanhecer deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

