Homem fica ferido após colisão entre motocicleta e carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Na madrugada deste domingo, 12, um homem de 29 anos ficou ferido após uma colisão entre carro e motocicleta na rodovia Antônio Heil, em Brusque. A vítima foi encaminhada ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30 da madrugada, no bairro Centro II, em frente ao pavilhão da Fenarreco. A vítima de 29 anos estava agitada e desorientada. Tinha um corte no crânio e no rosto, além de um ferimento na região da panturrilha.

O homem, que era passageiro da moto, foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Azambuja. O condutor da moto recusou atendimento. O carro envolvido no acidente não estava no local no momento do atendimento médico.

Não foi informado a dinâmica do acidente ou identidade das vítimas.

