A frente fria, que tem intensificado chuvas torrenciais e desencadeado enchentes catastróficas neste início de maio no Rio Grande do Sul, está começando a avançar para Santa Catarina, trazendo consigo pancadas de chuva acompanhadas por rajadas de vento.

Em Brusque, as mudanças climáticas começaram então a ser percebidas no início da tarde desta quinta-feira, 2.

O vídeo a seguir capta o exato instante em que o vento e a chuva chegam ao município, marcando a virada do tempo.

As cenas foram capturadas junto ao Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha.

Rajada de vento encosta em 130 km/h

O sol, que ainda predominava pela manhã desta quinta-feira em Brusque, cedeu espaço a um aumento de nuvens, que logo evoluiu para chuva e fortes ventos.

No Centro da cidade, mais precisamente no cume do edifício Monte Castello, registrou-se uma rajada de 129,6 km/h. O dado foi coletado pelo equipamento da rede Groh Estações.

É necessário destacar que a precisão dessa medição foi favorecida pela localização elevada da estação meteorológica, que além da altura, se encontra em uma área sem obstruções ao seu redor.

Por outro lado, os dispositivos medidores posicionados mais próximos ao nível do solo apresentaram velocidades significativamente menores, variando entre 25 e 50 km/h.

É importante notar que, devido a esta condição adversa, nossa coluna não recebeu nenhuma notificação de transtornos relacionados a esta situação no município brusquense.

Além do vento, a chuva

Apesar de ter assustado os moradores de Brusque, a chuva intensa que chegou no início da tarde desta quinta-feira, resultou em acúmulos pluviométricos pouco expressivos.

Devido ao seu caráter passageiro, mesmo sendo aguaceiros fortes, os volumes registrados oscilaram todos abaixo de 20 mm.

A tabela a seguir detalha não somente em Brusque, mas em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, essa tendência de baixos acumulados, que se manteve até aproximadamente o horário de 14h.

Contudo, com a previsão indicando mais chuvas, esses números podem aumentar ao longo da tarde e da noite.

Previsão do tempo

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, espera-se que o tempo permaneça instável na região do Vale do Itajaí, com possibilidade de novas pancadas de chuva durante a tarde e noite de quinta-feira.

Esta condição climática adversa deve se estender até parte do sábado, 4.

Scheuer recomenda atenção aos acúmulos pluviométricos, que podem superar 100 mm até sábado.

No entanto, as projeções iniciais, baseadas nos volumes de chuva esperados, indicam que não há expectativa de problemas maiores, como enchentes no rio Itajaí-Mirim.

Ele também menciona que, apesar disso, alagamentos pontuais podem ocorrer neste intervalo de dois a três dias.

Para concluir esta matéria, apresentamos o cenário climático observado em Brusque na tarde desta quinta-feira.

