Por conta da forte chuva no início da tarde desta quinta-feira, 2, em Brusque, um espaço da loja Havan foi inundado. De acordo com a assessoria da loja, ninguém ficou ferido. Funcionários realizavam a manutenção do telhado durante a manhã, enquanto o tempo ainda estava bom. Até que, por volta de 12h, a chuva caiu na região.

“Como essa parte do telhado estava aberta, acabou inundando esse espaço na loja. Passado o aguaceiro, já retornaram a manutenção. Está tudo certo novamente”, disse a assessoria da loja.

Correção 16h02: diferente do que foi informado, o teto da loja não caiu, mas já estava aberto por conta da manutenção dos funcionários. A matéria já foi atualizada com as informações corretas.

Veja as imagens:

