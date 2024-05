Homem com tornozeleira eletrônica é preso em flagrante por tráfico de drogas em Brusque

A Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 2, 12 mandados de busca e apreensão. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ao todo, 45 policiais civis participaram da operação (DPCo de Brusque, DFR de Brusque, DPMu de Botuverá, DPMu de Guabiruba, DPMu de Major Gercino, DPCo de São João Batista, DIC de Itajaí, DPCAMI de Balneário Camboriú, DPCo de Blumenau, DPCAMI de Joinville e Coordenadoria de Operações Policiais com Cães).

Operação Rosa Santa

A Operação Rosa Santa decorre de uma investigação iniciada no fim do ano passado, após três prisões sucessivas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

Dos doze mandados, dez foram cumpridos no edifício residencial, um em uma residência no bairro Souza Cruz e outro no bairro Pomerânia, em Guabiruba.

O comércio ilícito era praticado em um edifício, localizado na rua Azambuja, onde os policiais flagraram, durante a investigação, uma intensa movimentação típica de usuários de drogas.

Foram apreendidos entorpecentes (maconha e cocaína) e um homem foi preso em flagrante. Ele já havia sido preso em novembro de 2023 e estava utilizando tornozeleira eletrônica.

