Luizinho Lopes, após derrota para o Atlético-GO: “não pode achar que está tudo errado”

O técnico Luizinho Lopes lamentou a derrota do Brusque para o Atlético-GO por 1 a 0 resumindo o placar à eficiência no ataque. A partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil foi realizada na Arena Joinville nesta quarta-feira, 1º e, na avaliação do treinador, teve o quadricolor em atuação superior à do adversário.

“Faltou ser eficiente, eficaz. Aproveitar as oportunidades. Nós tivemos mais oportunidades que o adversário, não aproveitamos. As poucas que eles tiveram, eles aproveitaram.”

“Fizemos um jogo melhor do que o Atlético Goianiense. Infelizmente, futebol é esporte de resultado, não de merecimento. Não fomos eficientes, não aproveitamos algumas ótimas oportunidades. Eles aproveitaram as poucas que tiveram e venceram a partida. Em resumo, é isso.”

“Tivemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, voltamos um pouquinho abaixo. O adversário (…) teve que tentar reagir de alguma maneira. Não jogamos contra qualquer equipe, é uma equipe extremamente qualificada. (…) Dificilmente vamos conseguir controlar uma equipe de Série A nos 100 minutos. Em algum momento vai ter trocação.”

O treinador avalia ainda que o Brusque não pode se contentar por boas atuações que terminam em derrota. Por outro lado, também afirma que não se pode “perder o foco no desempenho” da equipe.

“Tenho orgulho da nossa equipe, do que a gente tem jogado. (…) A gente não vai ficar com um espírito de pobreza, de ter momentos bons dentro da partida, ‘ah, jogamos bem, mas perdemos’. Não, a gente tem que tentar, nesses momentos, ficar um pouquinho mais enraivecido para ver se isso deixa a gente mais forte, para a gente chegar a uma vitória o mais rápido possível nas próximas partidas.”

“Derrotas por placar magro, onde nós poderíamos ter saído com um bom resultado. Uma coisa é o desempenho, outra coisa é o resultado. Não podemos perder o foco no desempenho. Se você continua jogando, apresentando alguns bons momentos, criando algumas boas oportunidades, fazendo alguns confrontos parelhos, em algum momento a vitória virá de maneira natural.”

Sequência, desempenho e resultado

Esta foi a terceira vez nos 69 jogos de Luizinho Lopes em que o Brusque perdeu duas partidas consecutivas. Foram duas derrotas para o Criciúma na final do Catarinense de 2023; para América-RN e Figueirense na Série C; e para Coritiba e Atlético-GO, por Série B e Copa do Brasil, respectivamente.

Luizinho Lopes afirma que a equipe não pode se perder em meio às sequências duras que vêm pela frente. Destaca o calendário do início da Série B, que reúne adversários como Coritiba, Goiás, Sport e Santos nas seis primeiras rodadas.

“A gente não pode entrar num nervosismo, achar que está tudo errado. Longe disso. Tem muita coisa boa, nós temos uma identidade clara de jogar, temos um grupo competitivo. É ter paciência, aumentar o nível de concentração e, se precisar, fechar um pouquinho mais a cara para a gente não entrar numa zona de relaxamento nessa de que ‘jogou bem, perdeu, tudo certo’.”

“Nós perdemos dois jogos, literalmente, nos detalhes. Não teve uma disparidade de uma equipe para outra. O que não pode faltar é confiança a partir de agora.”

Volta

O jogo de volta contra o Atlético-GO é em 22 de maio, às 19h, no estádio Antônio Accioly. O Brusque precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O empate classifica o Atlético-GO.

“Temos condições de ir lá e surpreendê-los. Já falei no vestiário o que tinha que falar sobre a Copa do Brasil, agora temos focar na Série B, temos muitos jogos pela frente e é o grande objetivo no ano do Brusque”, afirma Luizinho Lopes.

