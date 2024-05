VÍDEO – Luciano Hang envia dois helicópteros para apoio às chuvas no Rio Grande do Sul

O empresário Luciano Hang envia dois helicópteros para dar apoio às chuvas no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Um vídeo foi divulgado por ele nesta quinta-feira, 2.

“Estamos muito consternados. Transferimos a nossa inauguração em Santa Rosa para a próxima semana. Vamos nos concentrar em ajudar a região”, diz.

Por fim, Luciano ainda diz que irá até a região nesta sexta-feira, 3. A inauguração da Havan em Santa Rosa está confirmada para o sábado, 11, às 10h. Esta é a 16 ª megaloja no Rio Grande do Sul e a primeira em Santa Rosa.

Assista ao vídeo:

