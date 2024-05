VÍDEO – Homem furta botijão de gás de residência no Rio Branco, em Brusque

As câmeras de segurança de uma casa na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque, registraram um homem furtando um botijão de gás na manhã desta quinta-feira, 2. O caos aconteceu por volta das 6h30.

Pelas imagens enviadas ao jornal O Município, é possível ver que o homem fica em frente a residência por algum tempo até furtar o botijão. Após pegar o objeto, ele sai do local em uma bicicleta.

Um familiar do morador informou que um boletim de ocorrência será feito nesta quinta-feira. “Ele saiu do bairro e foi visto passando pela prefeitura de bicicleta com o botijão”, disse.

Assista ao vídeo:

