O Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz foi eleito pela quarta vez consecutiva o melhor aeroporto do país, na premiação mais importante do setor no Brasil, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. O terminal da capital catarinense obteve a maior média de satisfação geral dos passageiros, independentemente da categoria, entre os 20 maiores aeroportos pesquisados ao longo de todo o ano de 2023. Florianópolis alcançou a nota 4,74, em uma escala que vai de 1 a 5.

A cerimônia de premiação “Aviação + Brasil 2024” aconteceu nesta quinta (25) em Brasília e reconheceu os aeroportos que se destacaram na qualidade dos serviços prestados aos passageiros. Ao todo, foram ouvidos mais de 90 mil usuários. Essa é a quarta vez que Florianópolis fica com o prêmio. Em 2020, 2021 e 2022, o aeroporto também foi escolhido como o melhor do Brasil na avaliação dos passageiros.

O item comércio e serviços foi destaque na avaliação dos passageiros em Florianópolis, com nota 4,14 – melhor desempenho entre os aeroportos pesquisados, também na escala que vai de 1 a 5. O Boulevard 14/32, uma praça de lazer, compras, serviços e gastronomia, localizada em frente ao terminal, além de um mix comercial que contempla grandes marcas e iniciativas locais, tiveram papel fundamental na boa avaliação dos passageiros. Outro ponto que contribuiu de forma significativa para a conquista do primeiro lugar pelo Aeroporto de Florianópolis é a limpeza do terminal com nota 4,78.

“No último ano, tivemos uma evolução significativa no mix comercial e de serviços do Floripa Airport, com a chegada de novas lojas e com a transformação do Boulevard 14/32, a praça em frente ao terminal, em um pool de gastronomia e serviços. É muito gratificante perceber que os passageiros e visitantes reconhecem esse esforço ”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, que acompanhou a premiação em Brasília e recebeu os troféus de Florianópolis. Florianópolis recebeu 2 troféus: Melhor Aeroporto do Brasil e melhor aeroporto na categoria até 5 milhões de passageiros.

Os entrevistados avaliaram 17 itens de infraestrutura, atendimento e serviços, que envolvem a experiência do passageiro e englobam processos aeroportuários, como inspeção de segurança e serviços como Wi-Fi, limpeza, conforto térmico, disponibilidade de tomadas e avisos sonoros aos passageiros.