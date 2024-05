Terceira edição do Temperô na Praça acontece neste fim de semana, em Brusque

No sábado, 4, e domingo, 5, acontecerá a terceira edição do Temperô na Praça. O evento, que será realizado das 10h às 21h, na praça Sesquicentenário, já tem a confirmação de 15 estabelecimentos que fazem parte do Núcleo de Gastronomia, da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

Além do espaço para alimentação, o Temperô na Praça terá bebida, área coberta, espaço pet, além de parquinho e espaço kids para as crianças. Também haverá música ao vivo, com Rogerinho Las Flores (que se apresentará às 12h nos dois dias); Ale Hingst (dia 4, à noite) e Nino Acústico (dia 5, à noite).

A coordenadora do Núcleo, Indjanara Hochsprung, ressalta que o objetivo do evento é proporcionar um ambiente gastronômico familiar para a população.

“É com grande satisfação que o Núcleo realiza o 3º Temperô na Praça. Evento que tem sido um grande sucesso e muito elogiado. Nosso objetivo é proporcionar a todos um ambiente com boa gastronomia e música onde a família e os amigos possam se encontrar e desfrutar”, afirmou.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Brusque e empresas privadas.

Estabelecimentos confirmados

Batata Bistrô

Upper Burger

Cozinha modelo

Sassipan

Deck 09

@migos.com Pizzaria

Koda Kebap

Café e Ponto

Hi Dogz

Doss

LS Drinks

Cervejaria Cequattro

Zehn Bier Cervejaria

Agnus Cervejaria

Kiezen Ruw

Cervejaria Brusque

