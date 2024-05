Corpo de Bombeiros de SC ajuda no resgate de pessoas no Rio Grande Sul após fortes chuvas

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina seguem atuando nas ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Grande parte dos atendimentos estão relacionados ao resgate de pessoas que estão em áreas alagadas e há equipes atuando em uma ocorrência de deslizamentos com vítimas.

As chuvas persistem nesta quinta-feira, 2, e, segundo os bombeiros, há diversos pontos de interdição e a forte correnteza, em alguns pontos, tem dificultado o trabalho.

A corporação atua no RS, neste momento, com 32 bombeiros militares, 10 viaturas 4×4 e 11 embarcações, além de equipamentos para ocorrências de deslizamentos. O envio das equipes foi realizado nesta quarta-feira, 1º de maio, por determinação do governador Jorginho Mello.

De acordo com o último boletim divulgado às 12h pelo Governo do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas já causaram 13 mortes, 21 pessoas estão desaparecidas, são 147 municípios afetados, 4.599 pessoas em abrigos, 9.993 desalojadas.

