Após os dois últimos dias marcados por intensas chuvas que impactaram toda a região de Brusque, a semana chega ao seu fim com uma condição ainda de atenção para este sábado, 18, de acordo com a previsão do tempo.

Os meteorologistas alertam para a passagem de uma frente fria pelo estado de Santa Catarina, o que pode resultar no retorno das precipitações, possivelmente acompanhadas por trovoadas, a partir da tarde em direção à noite.

Não se descarta a possibilidade de altos volumes de chuva em curto espaço de tempo, conforme apontam os especialistas.

No entanto, antes disso, espera-se a aparição do sol, elevando as temperaturas para patamares acima de 30°C, o que pode intensificar o calor na região.

Para uma compreensão mais aprofundada dessa potencial condição climática adversa mencionada anteriormente, buscamos insights com a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, que gentilmente compartilhou seu conhecimento sobre o assunto.

Os detalhes dessa análise, pois, estão disponíveis no boletim apresentado imediatamente após a foto e a exibição dos nossos anunciantes, cujo apoio é fundamental para a continuidade deste trabalho.

Previsão do tempo após anúncios

Agora é o momento de evidenciar e reconhecer aqueles que compartilham da visão e missão do Blog do Ciro Groh: nossos patrocinadores.

É de extrema relevância apresentar ao nosso amplo público os mantenedores deste projeto diário, sempre comprometidos com pautas pertinentes e envolventes, mantendo um elevado padrão editorial.

Nesse sentido, reservamos este espaço para dedicar, de maneira merecida, a devida atenção a cada um deles.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar mais sobre as ofertas e produtos fornecidos pelos anunciantes, clicando então nos logotipos abaixo.

Esta ação não apenas ampliará seu entendimento sobre esses parceiros comerciais, mas, ao fazê-lo, você estará contribuindo diretamente para a continuidade do nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo segue com informações complementares, enriquecidas por belas imagens. Estamos gratos pela parceria e apoio contínuo dos nossos apoiadores.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Descubra como moradora surpreendeu Guabiruba com seus três mil pés de cebola

2. GALERIA – Sábado Fácil atrai famílias ao Centro de Brusque

3. VÍDEO – A igrejinha de Brusque oculta na mata irá te surpreender

O tempo neste sábado

*Boletim do AlertaBlu >>

Apesar da manhã deste sábado ter iniciado com tempo instável, caracterizado por um céu cinzento e garoa em Brusque e em grande parte das cidades do Vale do Itajaí, estamos observando a dissipação das nuvens ao longo desta manhã.

Isso deve propiciar algumas aberturas de sol sobre a região, intensificando o aumento das temperaturas, podendo até se aproximar dos 30°C, proporcionando uma sensação de calor.

Esse aquecimento antecede a chegada de uma frente fria prevista para cruzar Santa Catarina a partir da tarde em direção à noite.

Esse sistema traz consigo o risco da retomada das chuvas, que podem ser intensas em curto espaço de tempo, acompanhadas por possíveis trovoadas.

Portanto, dada a condição já encharcada do solo, este cenário requer atenção.

Tempo mais seco à vista

Ao olharmos um pouco mais adiante, notamos uma drástica redução nas condições de chuva a partir do domingo em Brusque e em todo o vale do Itajaí.

Embora não possamos descartar a possibilidade de alguma garoa isolada, principalmente até, pelo menos, a quarta-feira da próxima semana, a previsão indica que o sol deverá brilhar por períodos mais prolongados sobre a região.

Isso favorecerá a realização de atividades ao ar livre e contribuirá para a secagem do solo.

Contudo, ressaltamos que a umidade vinda do mar tende a trazer algumas nuvens à costa catarinense, eventualmente propiciando algum risco de garoa ocasional e bem isolada.

As temperaturas nos dias subsequentes devem se manter em um patamar mais estável, com madrugadas amenas e tardes sem um aquecimento representativo.

Possivelmente, os picos de temperatura atingirão algo em torno de 27 a 28ºC, talvez se aproximando dos 30ºC, mantendo-se nesse intervalo.

*Com informações: Tatiane Martins/AlertaBlu

Os números finais das chuvas

Nesta fase do artigo, reservamos este espaço para apresentar os acumulados de chuva relacionados ao evento que abrangeu a quinta-feira e a sexta-feira.

Os volumes registrados nestes dois dias estão detalhados no levantamento exposto na tabela abaixo, correspondendo a cada local descrito em anexo.

É notável que Vidal Ramos se destaca de forma proeminente, apresentando índices acima dos 240mm em apenas 48 horas, o que equivale a mais da metade do esperado para todo o mês de novembro.

Confira a análise completa a seguir.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Como é de costume, ao encerrar cada reportagem, proporcionamos a todos os nossos leitores a chance de se encantarem com as incríveis fotografias enviadas por nossa dedicada comunidade de colaboradores.

Estas imagens capturam a essência e a emoção do amanhecer deste sábado em cada localidade destacada nas legendas.

Prepare-se para se emocionar com a beleza que nossos leitores compartilharam conosco.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK