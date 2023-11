GALERIA – Com rio em baixa, confira imagens de Brusque desta manhã de sábado

Na manhã deste sábado, 18, o rio Itajaí-Mirim continua em baixa, em Brusque: o nível de 5,35 metros foi registrado por volta das 8h45. Conforme a Defesa Civil, o pico foi de 8,96 metros às 20h45 desta sexta-feira, 17.

O rio baixou durante a madrugada, sendo que no início da manhã estava em 6,14 metros, às 6h30 deste sábado. Agora, inicia o processo de limpeza, principalmente da Beira Rio, atingida pelas águas.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, comenta que os trabalhos de limpeza iniciam sempre que é possível acessar as pistas. “Assim que possível as máquinas já iniciam os trabalhos de limpeza das vias. Desta vez, principalmente na beira rio, devido à grande quantidade de água, os estragos e a sujeira e material acumulado na pista, são superiores às cheias de outubro”.

Além disso, Ivan ressalta que os condutores respeitem as sinalizações de trânsito. “Apesar de não ter água mais em algumas vias, a lama e a sujeira fazem com que as ruas fiquem extremamente perigosas para o tráfego. A equipe de trânsito bloqueou os locais interditados, não furem os bloqueios e dirijam com cautela”.

No total, 31 pessoas, entre crianças e adultos, precisaram recorrer ao abrigo instalado na Arena Brusque.

Confira imagens desta manhã:

