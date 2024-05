Com a virada do calendário para maio, os moradores de Brusque foram recebidos pelo novo mês sob um clima tardio de verão, marcado por temperaturas que ultrapassaram a marca dos 30°C.

Esta elevação atípica observada nos termômetros decorreu da predominância do sol, que, entre algumas nuvens, destacou-se como protagonista deste feriado de quarta-feira, Dia do Trabalhador.

Picos de calor em Brusque e região

Prosseguindo com a agenda desta quarta-feira, vamos detalhar os picos de calor registrados não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração então revela que o abafamento atípico se estendeu por toda a região, com cada local monitorado apresentando suas peculiaridades climáticas.

A tabela a seguir detalha as temperaturas máximas observadas.

Os valores destacados em vermelho indicam os picos de calor, enquanto os números em azul confirmam a ausência de chuvas neste feriado do Dia do Trabalhador.

Veja os detalhes desta análise a seguir.

Previsão para Brusque e toda região

O tempo seco que tem caracterizado a primeira metade desta semana em Brusque e região, culminando com o feriado do Dia do Trabalhador nesta quarta-feira, pode estar com as horas contadas.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a chuva pode retornar à região já na quinta-feira, 2, durante o decorrer da tarde ou, no mais tardar, à noite, manifestando-se em forma de pancadas isoladas.

O risco de trovoadas, conforme Puchalski, não está descartado.

Ademais, a quinta-feira ainda tende a registrar calor no Vale do Itajaí, com temperaturas ultrapassando os 30°C durante a manhã e parte da tarde.

Porém, antes disso, ainda nesta quarta-feira, podem surgir algumas instabilidades durante o decorrer da noite sobre a região do Vale do Itajaí.

Apesar de isolados, não está descartada a possibilidade de eventos de precipitação na forma de pancadas, conforme direciona a análise do especialista.

Sexta-feira

Com a abordagem voltada para sexta-feira, 3, a previsão então anuncia um dia mais instável para os brusquenses e moradores das cidades próximas.

Segundo a avaliação de Puchalski, as chuvas podem se tornar mais generalizadas, com volumes acumulados relativamente mais expressivos.

O sol, caso apareça, provavelmente o fará por curtos períodos, devido à maior nebulosidade prevista, acrescentou o profissional.

Brusque na quarta-feira em fotos

Para concluir, apresentamos uma galeria de fotos que ilustra de forma objetiva e direta o cenário climático observado em Brusque neste feriado do Dia do Trabalhador.

São belas imagens que capturam fielmente o ambiente em questão.

