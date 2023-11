Trânsito na margem direita da Beira Rio deve ser liberado em parte desta segunda-feira; veja horários

Por causa da limpeza realizada pela Secretaria de Obras de Brusque na Beira Rio, o trânsito na cidade está comprometido. O diretor de Trânsito, Renato Bianchi, conversou com o jornal O Município na manhã desta segunda-feira, 20, e detalhou a situação.

Segundo Renato, está prevista a liberação da margem direita da Beira Rio na tarde desta segunda-feira.

“Estamos fazendo a limpeza o mais rápido possível. O plano é fazer a raspagem do material até a metade da tarde, para, às 17h, liberar a via no horário de pico. Depois, às 20h, iremos interditar novamente para novos trabalhos. A margem esquerda está totalmente interditada e não há previsão de liberação”, afirma.

Renato também cita o transtorno que pode ser gerado pelas pessoas ao transitarem por vias com resíduos.

“Sexta-feira e sábado, muitas pessoas estavam na rua apenas passeando nas vias que estão com água e lama. Nessa hora todo mundo vira blogueiro. É uma falta de respeito filmar a desgraça dos outros, muitas vezes causando mais transtorno na via”.

Bloqueios

Outro problema que Renato cita são os motoristas que furam os bloqueios ao longo da avenida. “Estamos com agentes na saída da rua Luiz Gonzaga Werner. Quem está furando os bloqueios está sendo notificado. É uma grande falta de respeito”.

Renato também cita o caso onde uma mulher foi resgatada pelos bombeiros após ficar presa dentro do carro no alagamento na Beira Rio na última quinta-feira, 16.

“Ela furou o bloqueio naquela noite. Eu mesmo fiz o fechamento da via 15 minutos antes. Diversas testemunhas viram o que ela fez. Muitos serviços públicos que deveriam ser mobilizados para alguém que realmente necessite são usados para socorrer alguém que desrespeitou um bloqueio”, finaliza.

Motoristas furam bloqueio na Beira Rio por volta das 8h10 desta segunda-feira, 20 | Vídeo: O Município

