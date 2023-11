Neste fim de semana, a Villa Schlösser, em Brusque, torna-se o cenário encantador da 53ª Exposição de Orquídeas, reunindo mais de 20 expositores de diferentes cidades catarinenses.

O acontecimento, pois, está sendo organizado pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo).

Além do esplendor das flores em exibição, o evento se distingue por oferecer uma diversidade de opções, incluindo obras de arte, bordados locais, estandes gastronômicos com uma seleção de quitutes e uma ampla variedade de alimentos caseiros preparados de maneira especial.

Uma experiência única que vai além da apreciação floral, proporcionando aos visitantes um mergulho nas manifestações artísticas e gastronômicas da região.

A exposição, que teve início na sexta-feira, 17, às 14h, então encerra suas atividades neste domingo, 19, às 17:00. A entrada é gratuita, e o local dispõe de amplo estacionamento para veículos.

Um dos fundadores da exposição de orquídeas

Explorando os espaços da Villa Schlösser, onde a exposição está sendo meticulosamente preparada, deparamo-nos com um dos fundadores que, juntamente com alguns amigos, conceberam a iniciativa pioneira de exibir suas belas flores.

Evelério Barg, figura central desse movimento, então participou ativamente da criação da primeira exposição em 15 de outubro de 1969.

Em depoimento concedido à nossa coluna nesta manhã de domingo, ele compartilhou seus sentimentos:

“É motivo de grande satisfação para mim estar aqui, testemunhando mais uma edição, a 53ª, desta notável exposição”.

“É um momento emocionante, pois eu e outros 12 sócios fundamos este evento, e hoje, dentre todos, apenas eu ainda estou vivo”.

“Só posso expressar minha gratidão a Deus por estar aqui, apreciando esse espetáculo”, declarou Evelério”, visivelmente emocionado.

Orquídeas em fotos após anúncios

Em mais uma matéria que reforça o compromisso diário do Blog do Ciro Groh, destacamos a importância de conteúdos envolventes e significativos, afastando-se de futilidades.

Esse propósito é respaldado integralmente pelos nossos patrocinadores, cujos logotipos estão apresentados abaixo.

Convidamos você, estimado leitor, a então explorar esses banners clicando neles para descobrir mais sobre as ofertas e produtos disponíveis.

Ao fazê-lo, não só se familiarizará com cada parceiro comercial, mas também contribuirá significativamente para a sustentação deste trabalho essencial.

Após essa breve introdução, encerramos o artigo com uma extraordinária galeria de fotos, proporcionando uma visão abrangente da 53ª Exposição de Orquídeas na Villa Schllosser.

Oferecimento:

Leia também:

1. Tempo: saiba até quando Brusque terá a trégua da chuva forte

2. Cenas marcantes: o pós-enchente em loja de calçados de Brusque

3. Chuvas: confira os volumes em Vidal Ramos que impuseram alerta máximo a Brusque

Galeria de fotos

Para finalizar esta edição, apresentamos uma deslumbrante galeria de fotos, proporcionando uma visão objetiva da extraordinária beleza que envolve um dos salões da Villa Schlösser, em Brusque, palco da 53ª Exposição de Orquídeas.

Confira abaixo a cuidadosa seleção de imagens então preparada especialmente para você.

Orquídeas em destaque >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK