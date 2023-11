Duas pessoas ficam feridas após colisão frontal entre carros no Tomaz Coelho

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros no bairro Tomaz Coelho, na madrugada deste domingo, 26. O fato ocorreu na rua José Dubiela. A colisão foi registrada entre um Chevrolet Zafira, de Brusque, e um Fiat Uno, também com placas de Brusque.

Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, por volta das 04h40, encontraram uma mulher, que não teve a idade informada, sentada no banco do condutor do Zafira. Ela apresentava dores na região cervical. A vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja.

O condutor do Fiat Uno também foi atendido e conduzido ao hospital por uma equipe do Samu.

Informações sobre a dinâmica do acidente, identidade das vítimas e o estado de saúde delas não foram divulgadas.

