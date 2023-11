Pai e filho desaparecem após canoa virar no rio Itajaí-Açu, em Indaial

Pai e filho estão desaparecidos após a canoa em que eles estavam virar no rio Itajaí-Açu, em Indaial, neste domingo, 26. Durante o dia, os bombeiros voluntários da cidade e o helicóptero Arcanjo 03 realizaram buscas, mas sem sucesso.

Os bombeiros foram informados do caso por volta das 10h20 e se deslocaram até o local, na rua Melvin Jones, no bairro Carijós.

Os homens desaparecidos têm 27 e 60 anos. Familiares informaram que não os avistaram desde que a embarcação submergiu.

As equipes, incluindo um mergulhador, realizaram buscas em toda a margem, e o helicóptero sobrevoou a região, mas as vítimas não foram encontradas.

As operações de busca foram interrompidas ao fim da tarde e foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 27.

