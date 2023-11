Deputado Carlos Humberto deve ser escolhido para liderar governo Jorginho Mello na Alesc

O deputado estadual Carlos Humberto Metzner Silva (PL-SC), ex-vice-prefeito de Balneário Camboriú, deve ser o novo líder do governo Jorginho Mello na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) a partir de 2024. A informação foi confirmada por uma fonte do Legislativo estadual.

O parlamentar tem ligação com Brusque e fez campanha no município nas eleições de 2022. O atual líder do governo é o deputado estadual Edilson Massocco (PL-SC). Há rumores de que Carlos Humberto pode concorrer a prefeito de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.

