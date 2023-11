Mulher é esfaqueada após tentativa de roubo em São João Batista

Uma mulher foi esfaqueada após uma tentativa de roubo em São João Batista. O caso aconteceu durante a noite de sábado, 25. A Polícia Militar foi acionada no Hospital Monsenhor José Locks.

Após chegar no local, os agentes confirmaram o fato. De acordo com a vítima, de 30 anos, por volta das 21h, ela se deslocava até o trabalho, quando na rua José Ramos, no bairro Jardim São Paulo, um homem a abordou.

O suspeito ordenou que a vítima entregasse sua bolsa, porém, ela então jogou o pertence em uma área distante de onde estava. Neste momento, o autor da tentativa a golpeou na altura do peito, no lado direito.

Posteriormente, a mulher recebeu atendimento médico. De acordo com o responsável pelo atendimento, o corte foi superficial, tendo liberado a vítima do hospital. O autor do crime ainda não foi identificado.

Um boletim de ocorrência foi confeccionado.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: