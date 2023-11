A devastação provocada pela enchente do rio Itajaí-Mirim que assolou Brusque na sexta-feira, 17, se reflete de maneira particular no interior do município, impactando severamente a agricultura local.

Um exemplo marcante é a propriedade do casal Petermann, Ademir e Beatris, residentes na localidade de Cristalina. Suas terras, pois, foram tomadas pelas águas, dizimando grande parte da lavoura.

Pouca coisa escapou ilesa, conforme relata Ademir, destacando perdas significativas em plantios de alface, abóbora, milho, cebolinha verde, berinjela e diversas outras hortaliças.

No momento, essas plantações estão se deteriorando na terra, então impactadas pelas águas da cheia.

“O que já estava sendo prejudicado pelo excesso de chuvas, agora a enchente acabou de arruinar. Estimo que as perdas ultrapassem 60% de prejuízo. Agora, precisamos recomeçar, arar a terra novamente e não podemos parar. É uma busca constante por recuperação”, relata Ademir, visivelmente emocionado.

A maior enchente de 2023

Esta enchente de novembro, a maior de todas em 2023, segue uma série de outras de menor porte que se acumularam ao longo do mês de outubro, totalizando cinco eventos.

O impacto não se restringiu apenas ao setor rural, atingindo também a área urbana do município.

Decisões pós-enchente

Frente a essa situação devastadora, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), tomou medidas concretas para lidar com as consequências da enchente que assolou a cidade na sexta-feira, 17.

Em uma reunião do Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (Grac) realizada na segunda-feira, 20, o prefeito confirmou a assinatura de um decreto de estado de calamidade pública.

Essa decisão representa um passo importante para mobilizar recursos e esforços necessários na resposta aos impactos significativos causados pelo evento.

Os reflexos da enchente em imagens

Conforme o conhecido ditado popular sugere, “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Sendo assim, encerramos este artigo trazendo à tona a realidade por meio de imagens impactantes que narram de forma objetiva os estragos causados pela enchente na agricultura de Brusque.

Inicialmente, apresentaremos um vídeo que proporcionará uma visão abrangente do cenário.

Em seguida, convidamos você a explorar uma galeria de fotos, oferecendo um contraste visual que ilustra vividamente a situação no interior de Brusque, especialmente na propriedade do casal Petermann.

Vídeo

Galeria de fotos

