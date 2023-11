As intensas chuvas que resultaram em uma enchente de grandes proporções na região de Brusque na última sexta-feira, 17, estão finalmente dando uma trégua. Após um fim de semana com uma pausa nas precipitações, esta segunda-feira, 20, começou apresentando uma condição climática mais estável em todo o Vale do Itajaí.

Essa situação favorável, ideal para atividades ao ar livre e processos de secagem, é prevista para persistir durante a primeira metade desta semana.

No entanto, os profissionais em meteorologia apontam para o retorno das chuvas, que podem ser intensas, a partir de quarta-feira, 22, à noite, estendendo-se até quinta-feira. Esse cenário demanda novamente atenção.

Para obter uma compreensão mais abrangente desta síntese apresentada anteriormente, buscamos a expertise do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o tema.

Os detalhes completos estão disponíveis no boletim, exibido depois da imagem e imediatamente após a apresentação de nossos anunciantes, cujo apoio é fundamental para sustentar este trabalho dedicado à prevenção.

Trégua nas chuvas

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nosso boletim inicia trazendo boas notícias para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí. A curto prazo, há uma trégua nas chuvas prevista, estendendo-se até a próxima quarta-feira, com períodos de sol entre nuvens.

Durante esse período, apenas o risco isolado de garoa fraca é considerado. As condições, de maneira geral, serão mais propícias para processos de secagem e atividades ao ar livre.

Quanto às temperaturas desta segunda-feira, não se espera um calor expressivo, com os picos ficando abaixo dos 30°C à tarde.

No entanto, a partir da terça-feira e também na quarta-feira, os valores máximos podem ultrapassar os 31/32°C, potencializando uma relativa sensação de calor.

Volta das chuvas

Ao direcionarmos nosso foco para a segunda metade desta semana, é crucial destacar a quinta-feira como um ponto de atenção. Os simuladores indicam, inicialmente, o retorno de chuvas mais generalizadas, podendo alcançar forte intensidade.

Vale ressaltar, pois, que esse cenário adverso possivelmente terá início já no dia anterior, talvez na quarta-feira ao entardecer, estendendo-se até a noite.

Dessa forma, é imperativo mantermos o estado de atenção, considerando que o solo encontra-se encharcado e os rios apresentam volumes acima do normal.

Embora essas precipitações previstas em condições normais não resultariam em grandes consequências, é prudente exercer cautela, especialmente diante do histórico recente de eventos em Brusque e no Vale do Itajaí, somado ao solo já saturado de umidade.

Projeção mais avançada

Ao adentrarmos na sexta-feira, a tendência é que as chuvas diminuam, deixando o dia com maior presença de nuvens e poucas aberturas de sol.

No entanto, um novo cenário desafiador começa a se delinear a partir do próximo domingo em diante.

É importante ressaltar que essas projeções ainda estão distantes e exigem um acompanhamento mais detalhado.

Reforçamos que toda previsão está sujeita a alterações conforme novas atualizações dos modelos meteorológicos surgem. Portanto, este boletim é fundamentado nas informações mais recentes disponíveis.

Como mencionado anteriormente, mudanças podem ocorrer, tornando crucial o acompanhamento do monitoramento diário para atualizações contínuas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Segue a continuação da nossa cobertura editorial, trazendo agora o monitoramento detalhado das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, apresentamos as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer em cada local, destacadas em vermelho.

A apuração evidencia também, ausência de chuvas até nas primeiras horas da manhã de hoje, como destaco em azul.

Fique por dentro dessas informações essenciais.

Fotos dos leitores

Encerrando o artigo de hoje, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira se iniciou em cada local mencionado nas legendas.

Desfrute dessas imagens que capturam a diversidade e a beleza do amanhecer em nossa região.

