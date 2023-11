Acidente entre dois veículos mata mulher de 31 anos em Ilhota

Rita de Cascia Barbosa, de 31 anos, morreu após uma grave colisão entre dois veículos durante o fim da manhã da segunda-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 11h40, na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Barra de Luiz Alves, em Ilhota.

Informações sobre o velório de Rita não foram divulgadas. Ela deixa um filho pequeno. Diversos amigos e familiares publicaram mensagens nas redes sociais se despedindo da vítima. Confira:

“Então hoje o céu está em festa, mais alegre, mais agitado. Deus levou você, minha amiga Rita Barbosa. Estamos todos com o coração partido com essa notícia, mas Deus quer que fiquem as lembranças. E com muito orgulho que estive com você ao seu lado. Ficaram agora os momentos do fechamento, onde todos se reuniam na frente daquele balcão para conversar. Agora restam as lembranças e a saudade eterna.”

Acidente

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local, encontrou dois veículos. Um dos veículos era conduzido por uma mulher, de 36 anos, que precisou ser atendida no local e em seguida, encaminhada ao Hospital Marieta, em Itajaí, pelo Samu.

No segundo veículo estava o motorista, de 31 anos, e Rita, que estava em estado grave e presa às ferragens. Ela tinha diversos machucados pelo corpo e foi necessário uma equipe para retirar a mulher de dentro do veículo. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas segundo informações do Samu, acabou falecendo quando chegou na entrada do local.

O motorista do veículo teve ferimentos e precisou ser encaminhado ao Upa Cordeiros, em Itajaí, pela ambulância dos Bombeiros de Ilhota.

A Polícia Rodoviária Estadual (PMRv) esteve no local para auxiliar no trânsito, que ficou bloqueado por cerca de 40 minutos. Em seguida, as equipes fizeram a limpeza e liberação da pista. O Samu de Itajaí ajudou na operação.

Causas do acidente

Segundo as informações da PMRv, o acidente envolveu a colisão frontal entre dois veículos, um deles com placas de Blumenau. Conforme relatos, um dos veículos estava em trânsito no sentido Itajaí para Ilhota, e o outro, no sentido contrário.

Um homem relatou que viu o acidente, e que um dos veículos acabou invadindo a contramão, atingindo o outro. O acidente aconteceu no quilômetro 7,35, quando os carros acabaram colidindo de frente.

