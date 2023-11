Chuva intensa deve atingir Brusque nesta segunda-feira; risco para alagamentos e deslizamentos é alto

A partir da noite desta segunda-feira, 27, há risco de chuva intensa e volumosa em Brusque. A chuva pode provocar volumes elevados de precipitação em um curto período de tempo. O risco para ocorrências associadas aos temporais é alto.

Os temporais também podem provocar danos à rede elétrica, destelhamentos, queda de galhos e árvores. Alem de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Os acumulados de precipitação no período podem somar valores médios entre 120 e 200 mm.

Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199. Ou ainda, ao Corpo de Bombeiros, no número 193. Para receber alertas da Defesa Civil envie mensagem de texto (SMS) com o número do CEP da sua rua para o número 40199.

Confira o mapa meteorológico:

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: