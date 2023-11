Vídeo e fotos da cascata no fim desta edição*

Esta edição vem mostrar um refúgio perfeito para desfrutar um dia de verão imerso na exuberância da natureza. Reúna amigos, prepare sanduíches, providencie bastante água potável e trajes de banho.

Em Brusque, o plano ideal é então explorar a cascata pertencente à família Mafra, localizada no bairro Limeira Alta. O lugar impressiona.

A jornada em direção à cascata começa pelo trecho não pavimentado de 2km na rua Pedro Mafra, proporcionando paisagens interioranas de tirar o fôlego.

Ao chegar lá, recomendamos caminhar descalço sobre o piso rochoso, banhado pelas corredeiras do riacho.

As pedras esculpidas

O ponto alto do lugar recai sobre as pedras, meticulosamente esculpidas pela natureza ao longo de centenas, se não milhares de anos.

Este espetáculo natural não só empresta uma beleza singular ao ambiente, mas também se manifesta como um adorno adicional e extraordinário, ampliando ainda mais a exuberância deste espaço excepcional.

Como diz o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. Após os anúncios dos patrocinadores, convidamos você a assistir ao vídeo e contemplar a galeria de fotos que revela esse autêntico santuário natural, cuidadosamente oculto no interior de Brusque.

Cascata em imagens após anúncios

Apresentamos mais uma matéria que vem enriquecer o trabalho constante do Blog do Ciro Groh, sempre em busca de pautas envolventes e significativas. A que compartilhamos agora não foge a essa premissa.

É fundamental ressaltar, pois, que todo esse esforço é sustentado pelo apoio incondicional de nossos patrocinadores, cujos nomes estão destacados nos logotipos abaixo.

Convidamos você, estimado leitor, a clicar nesses banners, conhecendo as ofertas e produtos de cada patrocinador.

Ao fazer isso, não apenas se familiariza com as propostas oferecidas, mas também contribui para a continuidade desta missão.

Após esta breve introdução, convidamos você a desfrutar das deslumbrantes imagens capturadas no vídeo e na galeria de fotos, revelando a linda cascata escondida na mata do interior de Brusque.

Estas imagens então proporcionam uma experiência visual única, compartilhando a beleza natural do município.

Oferecimento:

Leia também:

1. Verdade ou boato? Meteorologista desvenda se o Sul terá dilúvio em dezembro

2. GALERIA – Clima de Natal transforma praça central em Guabiruba

3. GALERIA – O lugar dos sonhos que a barragem de Botuverá pode inundar

Cascata e seu entorno em imagens

Concluímos este artigo na presença de imagens, pois o ditado popular afirma que estas têm o poder de comunicar mais do que mil palavras.

Inicialmente, apresentaremos um vídeo, seguido por um convite para que você aprecie uma extraordinária galeria de fotos que preparamos para encerrar esta edição.

Vídeo

*Autoria do vídeo: Ciro Groh >>



Galeria de fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK