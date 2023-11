Guabiruba promete uma experiência natalina única este ano, com a Prefeitura, a Fundação Cultural e a Secretaria de Turismo unindo esforços para transmitir a mágica característica do Natal na cidade, conhecida como a Terra do Pelznickel.

Jenifer Schlindwein, superintendente da Fundação Cultural, destaca o compromisso com a inovação na decoração natalina, evidenciando arcos decorativos pela cidade. Ela enfatiza que o objetivo é proporcionar acolhimento e transmitir a singularidade do Natal em Guabiruba.

A tradição de Guabiruba em evidência

Além dos tradicionais personagens como Pelznickel, São Nicolau e a Christkindl, a presença da língua alemã e italiana se destaca nesta temporada.

O trabalho artesanal de Djonata Ricardo Barcelos e Marilise Bittelbrun Teixeira preserva as tradições e contribui para a atmosfera encantadora do município.

Letícia Fischer, secretária de turismo, revela que a decoração foi cuidadosamente planejada para envolver moradores e turistas em um ambiente de encanto.

Destacam-se a praça central com um presépio e uma deslumbrante árvore luminosa. O Pelznickel, figura indispensável da festa, não apenas marca presença na entrada da cidade, mas também se destaca nos arcos da rua principal e nas praças.

Letícia convida a todos a conhecerem a magia do Natal em Guabiruba, onde a tradição se encontra com o novo, encantando a todos.

Guabiruba em fotos após anúncios

Decoração de Guabiruba em fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

