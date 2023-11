Nascimento do rio em vídeo e fotos no fim desta edição*

Em um santuário de paz e encanto, a Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, se transforma em um oásis, onde o inverno envolve tudo com seu frio intenso, enquanto o verão se desvela suavemente, criando um cenário de pura magia e contrastes vibrantes.

Erguendo-se majestosamente a quase mil metros de altitude, esta comunidade pinta um retrato vívido de serenidade, transformando-se no palco das madrugadas mais gélidas de todo o Vale do Itajaí.

A vida nesse lugar pulsa com a energia vibrante da agricultura, onde os moradores se conectam de maneira intensa com a terra, encontrando nela não apenas o meio de subsistência, mas a essência pulsante de seu dia a dia.

Nascentes do rio Itajaí-Mirim

No entanto, a Fazenda Rio Bonito transcende os simples campos cultivados. Ali, a magia se revela em paisagens pitorescas e mananciais que surgem das altas montanhas, proporcionando uma experiência deslumbrante e única.

Ascendendo na majestosa geografia vidalense, essa porção elevada revela-se como guardiã das nascentes vitais do rio Itajaí-Mirim.

Córregos e cachoeiras, entrelaçados com a paisagem exuberante, constituem um convite irresistível à contemplação, transformando esse recanto em um verdadeiro santuário de maravilhas naturais.

Imagens eternizadas

Diante disso, o Blog do Ciro Groh convida calorosamente você, prezado leitor, a mergulhar nesta experiência única no Alto Vale do Itajaí, explorando cada detalhe por meio de imagens e vídeos envolventes.

Descubra, cada detalhe, os encantos dessa região distintiva, imortalizados em uma narrativa visual que transcende o comum.

Permita-se, pois, ser envolvido pela magia dos cenários capturados, numa celebração visual exposta mais adiante que marca o encerramento desta edição.

Nascimento do rio em fotos e vídeo após anúncios

Queremos dedicar este espaço para expressar nossa gratidão aos parceiros que acreditam e valorizam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

São nossos anunciantes, pois, que tornam possível trazer até você, prezado leitor, conteúdos relevantes e envolventes, livres de futilidades, diariamente.

A colaboração deles é então essencial para que possamos oferecer pautas significativas.

Pedimos a sua colaboração também. Clicar nos banners abaixo não apenas permite que seus produtos e serviços sejam divulgados e reconhecidos, mas é uma ação vital para a continuidade da nossa missão.

Após essa breve introdução, o artigo segue com informações complementares, sempre enriquecidas por imagens deslumbrantes.

Oferecimento:

Leia também:

1. Enchente: imagens impactantes revelam perdas na lavoura de Brusque

2. Mulher centenária: veja quem está completando 100 anos em Guabiruba

3. GALERIA – As casas antigas de Guabiruba que irão te surpreender

Cabeceiras do rio em imagens

A sabedoria popular afirma que uma imagem vale mais do que mil palavras. Assim, encerramos este artigo na companhia de imagens espetaculares, revelando a grandiosidade do local que resguarda as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

Convidamos cada um de vocês a embarcar conosco nesta jornada visual pela comunidade da Fazenda Rio Bonito, lar dessas nascentes primordiais.

Antes de explorar a riqueza da galeria de fotos dedicada especialmente para você, mergulhe nesse universo através do vídeo que elaboramos.

Aprecie a singularidade desse cenário por meio então das imagens, que capturam a essência única de todo o entorno.

Vídeo

**Autoria do vídeo: Ciro Groh >>

Galeria de fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK