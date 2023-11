Celesc investiga causa de apagões nesta semana em Brusque

Nesta semana foram registrados dois apagões em Brusque, na terça e quarta-feira, 21 e 22. Em ambos, mais de 4 mil unidades ficaram sem energia. A reportagem do jornal O Município entrou em contato com a Celesc para esclarecer a situação.

A assessoria da Central informou que as equipes atuam nas ruas procurando o defeito. “Acreditamos que os apagões tenham relação com as trovoadas da última semana”, afirma.

Em ambos os dias, o bairro mais afetado foi o Centro, com 1.987 unidades sem energia. Em seguida o São Pedro, com 1.307 unidades, e, por fim, o São Pedro, com cerca de 903.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: