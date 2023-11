Homem é flagrado nu e se masturbando para duas mulheres e acaba preso no Vale do Itajaí

Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando para duas mulheres na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Warnow, em Indaial, nessa quarta-feira, 22.

Quando a Polícia Militar chegou no local percebeu que o homem já havia sido detido e agredido por pessoas que moram naquela rua. A PM conversou com as vítimas, uma mulher adulta e uma adolescente de 16 anos.

A mulher informou que flagrou o homem sem roupas e se masturbando na sua frente. A adolescente diz que viu ele a olhando enquanto estava na sala, sendo que ele estava vestido apenas de calção e se masturbando.

Uma outra mulher também flagrou o preso no quintal da casa totalmente sem roupas. Diante dos relatos, a PM realizou busca pessoal no homem, deu voz de prisão e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil.

O pai da adolescente esteve no local e acompanhou a filha até a Delegacia de Polícia Civil, por meios próprios. A esposa do preso também foi até a delegacia e foi orientada sobre a prisão e a necessidade de providenciar os laudos médicos e psiquiátricos dele.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

