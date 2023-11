Brusque é a segunda cidade do Médio Vale com menor percentual de idosos

Das 14 cidades que compõem a região do Médio Vale do Itajaí, Brusque é o segundo município que possui a menor população de idosos. São considerados idosos pessoas que possuem 60 anos ou mais. Guabiruba é a terceira cidade com menos idosos da região.

O levantamento foi realizado pelo jornal O Município a partir dos dados de população por faixa etária do Censo 2022, divulgados no dia 27 de outubro. O percentual de idosos em Brusque é de 13,14%, e de Guabiruba, 13,71%.

Indaial é a cidade “menos idosa” do Médio Vale, com percentual de 13,03%, um pouco menos que Brusque. Na ocasião, o percentual de população idosa de cada cidade é calculado e comparado proporcionalmente pelo número de habitantes de cada município.

Brusque tem um total de 141.385 habitantes, sendo que 18.580 são idosos. Na outra ponta da lista, Botuverá é o quinto município do Médio Vale com a maior população de idosos. O grupo de idade igual ou superior a 60 anos é de 18,73% na cidade. Doutor Pedrinho, com 21,08%, lidera a lista de municípios mais idosos.

No Brasil, o percentual de idosos é de 15,81%. Sendo assim, seis dos 14 municípios do Médio Vale estão abaixo do percentual nacional. Além das cinco primeiras cidades da tabela, Pomerode fica proporcionalmente abaixo do percentual do Brasil com 15,53%.

Os líderes de ambas as listas, Indaial e Doutor Pedrinho, são municípios que possuem 71,5 mil e 3,6 mil habitantes, respectivamente. Em Indaial, pessoas entre 25 e 39 anos, divididos em três faixas etárias, são maioria. Em Doutor Pedrinho, por exemplo, o número de mulheres entre 60 e 64 é parecido com o grupo entre 30 e 34 anos.

Envelhecimento da população

Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, ressalta que o aumento da população idosa em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, e evidencia o franco envelhecimento da população brasileira.

“Ao longo do tempo a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000. O que se observa ao longo dos anos, é redução da população jovem, com aumento da população em idade adulta e também do topo da pirâmide até 2022”, analisa a gerente.

