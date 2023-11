Homem ameaça mulher durante registro de BO em Brusque

Um homem de 43 anos foi levado para a delegacia na tarde desta quarta-feira, 22, em Brusque, após ameaçar a companheira durante o registro de um boletim de ocorrência. Os policiais militares deram, então, voz de prisão ao homem, que já era suspeito de violência doméstica.

A situação aconteceu no bairro Ponta Russa. Tudo começou quando a vítima chamou a Polícia Militar e alegou que o homem estava bêbado e a ameaçou com uma faca. Ele negou as acusações.

Posteriormente, na hora do BO, as ameaças começaram. Conforme consta no relatório da PM, o homem teria dito que iria “atear fogo na casa” e “matar todo mundo”. Além do homem, a vítima também foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as providências.

