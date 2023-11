O governador Jorginho Melo (PL) foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a posse de Javier Milei na Presidência da Argentina, marcada para 10 de dezembro. Outros quatro governadores foram convidados para a posse: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

Javier Milei foi eleito no último domingo, 19, com 55,69% dos votos, contra 44,30% do candidato peronista Sergio Massa. Tarcísio, Caiado e Jorginho Mello já confirmaram presença na posse.

A campanha do presidente eleito foi marcada por polêmicas na Argentina. Milei propôs “dinamitar” o Banco Central argentino, a dolarização da economia, e a legalização da venda de órgãos. Atualmente o único país que permite a venda de órgãos em todo o mundo é o Irã.