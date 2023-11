1973 a 2023: os acontecimentos que marcaram os 50 anos da Unifebe

Em 2023, a Fundação Educacional de Brusque (Febe), mantenedora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) celebra 50 anos. A instituição teve um início modesto, mas ao longo dos anos, se transformou em uma referência no ensino superior de Santa Catarina. Acompanhe os principais acontecimentos que contribuíram para a Unifebe se tornar uma das principais instituições de ensino da região.

15 de janeiro de 1973

A Fundação Educacional de Brusque (Febe) é instituída por meio da lei municipal 527/73, assinada como último ato do mandato do então prefeito José Germano Schaefer, o Pilolo. A Febe torna-se, então, a primeira instituição de ensino superior de Brusque

Fevereiro de 1973

O curso de Estudos Sociais com Habilitação em Moral e Civismo é aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e torna-se o primeiro criado pela Febe. Os 73 alunos aprovados no primeiro vestibular foram divididos em duas turmas, formadas por seminaristas e também leigos, principalmente professoras do magistério

30 de novembro de 1975

Padre Orlando Maria Murphy é eleito o primeiro presidente da Febe e diretor da Escola Superior de Estudos Sociais, mantida pela instituição. Ele permaneceu no cargo até 1985, quando faleceu vítima de ataque cardíaco em 17 de fevereiro

12 de março de 1985

Com a morte de padre Orlando Murphy, quem assumiu a presidência da Febe foi o padre Pedro Canísio Rauber. Ele permaneceu no cargo até 1990, ano de seu falecimento

1987

A Febe firma convênio com a Furb e começa a funcionar como uma extensão da instituição de Blumenau. Os cursos de Administração e Pedagogia foram os primeiros a serem oferecidos por este modelo a partir de 1987

30 de abril de 1987

A Febe inaugura sua sede própria, no espaço onde hoje está localizado o antigo Anfiteatro. Até ter sua própria estrutura, a instituição funcionou em salas disponibilizadas pelo Colégio São Luiz

11 de junho de 1990

Também por meio do convênio com a Furb, é aprovado o início dos cursos de Direito e Ciências Contábeis em Brusque. As aulas das duas graduações iniciaram em 1991

27 de outubro de 1990

Padre João Hülse foi eleito terceiro presidente da Febe. Ele comandou a instituição até 1998.

20 de maio de 1994

É fundada a Associação dos Professores da Fundação Educacional de Brusque (Aprofebe). Anos mais tarde, em 1997, é criada a Associação dos Funcionários Técnico-Administrativos (Asetec). Em 31 de março de 2010 as duas associações foram unificadas, formando a atual Aproffebe.

29 de junho de 1998

A professora Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli é eleita a primeira mulher e a primeira presidente leiga da Febe. Após 25 anos, a instituição deixou de ser presidida por membros da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Professora Udi, como é conhecida, ficou no comando da instituição até 2011.

7 de agosto de 1998

O Conselho Estadual de Educação tornou os cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, que funcionavam em convênio com a Furb, próprios da Febe

3 de março de 2001

É inaugurado o bloco A do campus da instituição no bairro Santa Terezinha. Com o passar dos anos, a estrutura foi crescendo e hoje, a Unifebe conta com seis blocos e uma infraestrutura completa para seus estudantes

12 de agosto de 2003

O centro de Ensino Superior de Brusque, criado em novembro de 1998, é transformado em Centro Universitário de Brusque (Unifebe) pelo Conselho Estadual de Educação

Dezembro de 2003

Nasce a campanha Natal Solidário, que ao longo de 20 anos já presenteou mais de 10 mil crianças de Brusque e região

2001 a 2008

São criados os cursos de Sistemas de Informação, Design de Moda, Educação Física, Processos Gerenciais e Engenharia de Produção

2011

O professor Günther Lother Pertschy assumiu como reitor da Unifebe em 2011, permanecendo por dois mandatos, até 2019.

1 de março de 2018

Começa o Programa de Residência Médica da Unifebe, com as aulas da primeira turma. O programa foi o primeiro passo para a implantação do curso de Medicina da instituição

2011 a 2018

São criados os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Psicologia, Design Gráfico, Engenharia Mecânica, Publicidade e Propaganda e Engenharia Química

2019

Tem início as aulas do Colégio Unifebe, com 122 alunos nas turmas do Ensino Médio. Em 2023, o colégio iniciou sua expansão com a oferta dos anos finais (6º ao 9º ano), do Ensino Fundamental, além do tradicional Ensino Médio.

2019

Rosemari Glatz e Sergio Rubens Fantini foram eleitos, respectivamente, reitora e vice-reitor da Unifebe. Em 2022, eles foram reeleitos para mais um mandato à frente da instituição, até 2027.

20 de fevereiro de 2019

É realizada a aula magna do curso de Medicina da Unifebe, marcando o início de uma nova fase para a instituição. A primeira turma da graduação foi formada por 40 alunos do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo sete de Brusque.

Novembro de 2022

É inaugurado o Centro de Memória Unifebe. O espaço conta com importantes peças do acervo pessoal do Cônsul Carlos Renaux, da Companhia Industrial Schlösser, da Buettner Indústria e Comércio, além de artigos relacionados à criação dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e também da Segunda Guerra Mundial.

2019 a 2022

São criados os cursos de Letras – Inglês, Fisioterapia, Educação Especial, Pedagogia Anos Iniciais e Tecnologia Educacional

15 de janeiro de 2023

A Fundação Educacional de Brusque, mantenedora da Unifebe, completa 50 anos

28 de fevereiro de 2023

É inaugurada a primeira etapa do Complexo Esportivo Unifebe. A estrutura conta com campo de futebol, quadra de areia e pista para a prática de diversas modalidades do atletismo

20 de junho de 2023

No ano de seu cinquentenário, a Unifebe recebe o conceito máximo do Ministério da Educação (MEC)