Senador catarinense Esperidião Amin tem encontrado “portas abertas” nos ministérios do governo Lula

Portas abertas

Do PP, de oposição a Lula, o senador Esperidião Amin tem encontrado portas abertas na Esplanada dos Ministérios. Em uma bateu, noutras foi convidado. Já passou por 11 deles no atual governo, três a mais que o mais recebido por ministros, seu colega Dr. Hiran, do mesmo partido, de Roraima.

Violência nas escolas

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, criado em julho e coordenado pelo deputado federal catarinense Jorge Goetten (PL), apresentará seu relatório terça-feira da próxima semana. A principal sugestão a ser defendida pelo grupo é a criação de um programa federal de apoio técnico e financeiro aos entes com recursos para efetivar a progressiva ampliação da quantidade de equipes de que se dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica de todo país.

Colégio exemplar

Em atividade desde 2020 e atendendo alunos do 6º ano ao 9º ano, o desempenho do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, de Laguna, foi tão espetacular nos recentes Joguinhos Escolares, dos quais foi campeão, que seu diretor foi convidado para fazer uma apresentação, esta semana, na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deixando a melhor das impressões. Detalhe revelado pelo diretor: a disciplina é sua principal ferramenta de ensino e transformação no estabelecimento.

Sapatilha

Foi aprovado pelo Senado nesta semana projeto de lei da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) determinando que, em algumas situações, a remuneração de profissionais do balé e da música erudita corresponda a valores praticados pelo mercado nacional ou internacional. Essa equiparação deverá ser observada quando o cachê for pago com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Conforme Ivete, a ideia é incentivar a dança clássica no País e homenagear a Escola do Teatro Bolshoi, que funciona em Joinville desde 2000 e é a única filial da companhia fora de sua sede, na Rússia.

Trovoada

Acusado de bater em uma ex-namorada, fato que desmente, o deputado Zé Trovão (PL-SC) aguarda julgamento pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados em processo dele contra a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG.) Durante a votação do marco temporal, que limita a demarcação de terras indígenas já ocupadas tradicionalmente desde 1988, ela afirmou que os deputados favoráveis à proposta eram “assassinos do nosso povo indígena”.

Javier Milei 1

Além do governador Jorginho Mello, a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, dia 10 de dezembro, deverá contar com uma comitiva bolsonarista que está sendo constituída em Brasília. Está sendo coordenada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Jorge Seif (PL-SC) foi um dos primeiros a inscrever-se.

Javier Milei 2

Em rede social, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira (Podemos), saudou efusivamente a eleição de Milei. Escreveu: “SC amanhece mais feliz com nossa Argentina. Creio que alguns jovens que passaram um verão aqui foram inspirados por SC a também impulsionarem o sentimento de mudança na Argentina”.

Informalidade

Na divulgação, pelo IBGE, ontem, dos índices de desemprego no país no trimestre encerrado em setembro, que recuou apenas no Acre, Maranhão e São Paulo, consta uma informação importante sobre SC: o contingente de trabalhadores informais no Estado está em 4º lugar, abrangendo 26,8% do total. Em boa parte são microempreendedores, em negócios próprios. Na média nacional são 39%.

Volta ao cargo

O Tribunal de Justiça de SC concedeu liminar para que a vereadora Maria Tereza Capra (PT), que teve o mandado cassado após denunciar suposta saudação nazista em São Miguel do Oeste, possa voltar ao cargo. Ela foi cassada em 4 de fevereiro por um processo de quebra de decoro parlamentar. O tal de “gesto nazista” , concluiu depois o Ministério Público do Estado, não passou de uma suposição dela.

Energia limpa

O mesmo Tribunal de Contas do Estado que informa fazer uma economia mensal de R$ 5 mil em sua conta de energia elétrica, por ter instalado em sua sede placas fotovoltaicas para captação de energia solar, é o mesmo que num passado recente (2012) gastou milhões num heliponto no alto de sua nova sede. Oficiosamente, se diz que os ventos constantes na região impediram o pouso de qualquer avião até hoje. Nem daqueles de papel parece possível.